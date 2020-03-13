{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Главный индекс французской биржи прибавил 3,46% на открытии торгов в пятницу

Впервые за неделю CAC-40 вышел в "зеленую зону" на старте торгов

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Индекс CAC-40 (среднее значение по капитализации крупнейших компаний на Парижской бирже) в пятницу утром вырос до 4184,30 (+3,46%) спустя 10 минут после открытия торгов. Об этом свидетельствует актуальная биржевая сводка.

На эту тему
Обвал нефтяных цен: Россия проявила несговорчивость, но это оправданно?

Наибольший интерес для инвесторов представляли акции французских отельеров Accor Hotels (+6,67%), группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно (+5,51%) и производителя технических газов Air Liquide (+5,49%). Акции авиастроительной Airbus Group, просевшие в четверг на 27,46%, по состоянию на 09:10 (11:10 мск) отыграли 2,66%.

Со временем этот рост понемногу теряет стартовую динамику, однако за неделю это первый день, когда главный индекс Парижской биржи вышел в "зеленую зону" на старте торгов. Четверг же стал своеобразным "черным днем" для французских трейдеров, поскольку стабильное падение акций продолжалось в течение всего дня на фоне заявления президента США Дональда Трампа о приостановке авиасообщения с Европой. Не помогли и вечерние анонсы Европейского центрального банка (ЕЦБ), после которых биржа просела еще сильнее и закрылась на отметке 4044,26 (-12,28%).

Теги
СШАФранцияТрамп, ДональдСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Кабмин выступил против строительства целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище
Завод ухудшит экологическую ситуацию в регионе, отметил премьер-министр Михаил Мишустин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС