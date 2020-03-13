Главный индекс французской биржи прибавил 3,46% на открытии торгов в пятницу

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Индекс CAC-40 (среднее значение по капитализации крупнейших компаний на Парижской бирже) в пятницу утром вырос до 4184,30 (+3,46%) спустя 10 минут после открытия торгов. Об этом свидетельствует актуальная биржевая сводка.

Наибольший интерес для инвесторов представляли акции французских отельеров Accor Hotels (+6,67%), группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно (+5,51%) и производителя технических газов Air Liquide (+5,49%). Акции авиастроительной Airbus Group, просевшие в четверг на 27,46%, по состоянию на 09:10 (11:10 мск) отыграли 2,66%.

Со временем этот рост понемногу теряет стартовую динамику, однако за неделю это первый день, когда главный индекс Парижской биржи вышел в "зеленую зону" на старте торгов. Четверг же стал своеобразным "черным днем" для французских трейдеров, поскольку стабильное падение акций продолжалось в течение всего дня на фоне заявления президента США Дональда Трампа о приостановке авиасообщения с Европой. Не помогли и вечерние анонсы Европейского центрального банка (ЕЦБ), после которых биржа просела еще сильнее и закрылась на отметке 4044,26 (-12,28%).