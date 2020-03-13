Delivery Club добавил функцию "бесконтактной доставки"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сервис Delivery Club добавил в свое приложение функцию "бесконтактной доставки" для профилактики коронавируса. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе компании.

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"Сервис доставки готовой еды Delivery Club вводит комплекс мер по профилактике коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня в приложении появилась функция бесконтактной доставки. Она уже доступна пользователям мобильных устройств на платформе Android, в ближайшее время обновленное приложение появится и в App Store", - сообщили в компании.

Отмечается, что если клиент будет выбирать функцию "бесконтактная доставка", то курьер оставит заказ на рюкзаке у двери, отойдет на расстояние не менее трех метров и сообщит о доставке по телефону. После осуществления доставки таким способом курьер вернется за рюкзаком и продолжит работу. Такой тип доставки будет осуществляться только при выполнении заказов по домашним адресам и при оплате безналичным расчетом. При этом функция не будет доступна при заказе еды из ресторанов, имеющих собственную службу доставки.

"Опыт стран, в которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, показывает, что их жители начинают существенно чаще пользоваться доставкой еды. Мы изучили меры профилактики, применяемые зарубежными сервисами, и считаем правильным заблаговременно начать их внедрение, ознакомить курьеров и клиентов с новым процессом. На текущем этапе мы рассчитываем, что функция бесконтактной доставки в первую очередь сделает использование сервиса более комфортным для пользователей, соблюдающих режим изоляции или решивших по собственной инициативе принять дополнительные меры профилактики", - цитирует пресс-служба слова операционного директора Delivery Club Мухита Сейдахметова.

Кроме этого, компания планирует с понедельника организовать в Москве бесплатную раздачу медицинских масок, перчаток и дезинфицирующих средств для своих курьеров. Также откроется медицинский пункт проверки всех курьеров на признаки заражения.