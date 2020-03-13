Мишустин: власти регионов должны уделять больше внимания малым городам

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, 13 марта. /ТАСС/. Региональные власти должны уделять больше внимания малым городам, а не только концентрироваться на решении проблем крупных населенных пунктов. Такое мнение премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказал, открывая совещание по развитию малых городов в Переславле-Залесском Ярославской области.

"Правительство принимает меры, чтобы поддержать малые города, сделать их лучше, удобнее для людей, и, конечно, региональные власти должны уделять им внимание, а не концентрироваться только на крупных центрах", - сказал Мишустин. По его словам, необходимо находить для этого новые формы решения проблем, которые подходят для каждого конкретного населенного пункта, а не являются универсальным рецептом для всех.

Мишустин отметил, что с этой целью под эгидой правительства проводится Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, на котором определяется около 80 победителей. При этом он напомнил, что призовой фонд конкурса, который в настоящий момент составляет 5 млрд рублей, будет удвоен с 2021 года. "Со следующего года мы его [призовой фонд] в два раза увеличили и средства эти пойдут на реализацию самых удачных проектов, 80 из которых уже воплощены в жизнь", - уточнил Мишустин, напомнив, что в 2020 году финал конкурса пройдет в сентябре.

Ознакомившись с проектами из Ярославской области, которые победили в конкурсе, Мишустин отметил, что к конкурсу был большой интерес. "Тут уже не вопрос даже в капиталовложениях, а в том, что люди хотят изменить облик своих малых городов, для того, чтобы вернуть туда, может быть, и былую историю", - добавил премьер.

Глава правительства указал на необходимость организации площадок для спорта и отдыха, а для известных исторических мест и центров туризма, таких как Переславль-Залесский, - еще и новых гостиниц, кемпингов, современной, комфортной инфраструктуры. "При этом, повседневная жизнь людей требует самого насущного, без чего комфорт невозможен - это и новые трубы, и канализация, электросети", - отметил Мишустин, подчеркнув, что благополучие каждого муниципалитета напрямую зависит от того, насколько надежна будет инфраструктура ЖКХ. По его словам, с этим напрямую связано строительство жилья, дорог и других объектов.