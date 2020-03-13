{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мишустин: власти регионов должны уделять больше внимания малым городам

Необходимо находить новые формы решения проблем, которые подходят для каждого конкретного населенного пункта, указал премьер-министр России
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, 13 марта. /ТАСС/. Региональные власти должны уделять больше внимания малым городам, а не только концентрироваться на решении проблем крупных населенных пунктов. Такое мнение премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказал, открывая совещание по развитию малых городов в Переславле-Залесском Ярославской области.

"Правительство принимает меры, чтобы поддержать малые города, сделать их лучше, удобнее для людей, и, конечно, региональные власти должны уделять им внимание, а не концентрироваться только на крупных центрах", - сказал Мишустин. По его словам, необходимо находить для этого новые формы решения проблем, которые подходят для каждого конкретного населенного пункта, а не являются универсальным рецептом для всех.

Мишустин отметил, что с этой целью под эгидой правительства проводится Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, на котором определяется около 80 победителей. При этом он напомнил, что призовой фонд конкурса, который в настоящий момент составляет 5 млрд рублей, будет удвоен с 2021 года. "Со следующего года мы его [призовой фонд] в два раза увеличили и средства эти пойдут на реализацию самых удачных проектов, 80 из которых уже воплощены в жизнь", - уточнил Мишустин, напомнив, что в 2020 году финал конкурса пройдет в сентябре.

Ознакомившись с проектами из Ярославской области, которые победили в конкурсе, Мишустин отметил, что к конкурсу был большой интерес. "Тут уже не вопрос даже в капиталовложениях, а в том, что люди хотят изменить облик своих малых городов, для того, чтобы вернуть туда, может быть, и былую историю", - добавил премьер.

Глава правительства указал на необходимость организации площадок для спорта и отдыха, а для известных исторических мест и центров туризма, таких как Переславль-Залесский, - еще и новых гостиниц, кемпингов, современной, комфортной инфраструктуры. "При этом, повседневная жизнь людей требует самого насущного, без чего комфорт невозможен - это и новые трубы, и канализация, электросети", - отметил Мишустин, подчеркнув, что благополучие каждого муниципалитета напрямую зависит от того, насколько надежна будет инфраструктура ЖКХ. По его словам, с этим напрямую связано строительство жилья, дорог и других объектов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Кабмин выступил против строительства целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище
Завод ухудшит экологическую ситуацию в регионе, отметил премьер-министр Михаил Мишустин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС