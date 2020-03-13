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Денежная база РФ в широком определении в феврале снизилась на 1,2%

Она составила 17,09 трлн рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Денежная база России в широком определении в феврале 2020 года уменьшилась 1,2% по сравнению с январем и составила 17 трлн 94,5 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.

По сравнению с аналогичным месяцем 2019 года денежная база увеличилась на 7,7%. В феврале прошедшего года показатель равнялся 15 трлн 877,8 млрд рублей.

Объем наличных денег в обращении на 1 марта 2020 года, по данным регулятора, составил 10 трлн 448,1 млрд рублей (+2% к январю). В годовом выражении - к февралю 2019 года - показатель вырос на 6,5% (1 марта 2019 года - 9 трлн 806,3 млрд рублей).

Денежная база в широком определении включает выпущенные ЦБ в обращение наличные деньги, в том числе остатки средств в кассах кредитных организаций, остатки обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной и иностранной валюте, депонируемые в ЦБ, а также средства на корреспондентских счетах в рублях, вложения кредитных организаций в облигации ЦБ и иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в рублях.

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Россия
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