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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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ЦБ прогнозирует ускорение инфляции

При этом Банк России намерен комплексно рассматривать влияние произошедших изменений на среднесрочный прогноз динамики инфляции, инфляционных ожиданий и развития экономики

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Инфляция в России с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее, говорится в материалах Банка России.

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"Инфляция с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к цели Банка России (4% - прим. ТАСС) быстрее, чем прогнозировалось ранее. Однако выраженное и продолжительное замедление мировой экономики, а также влияние возросшей неопределенности и произошедшего ужесточения денежно-кредитных условий на динамику внутреннего спроса могут стать значимыми дезинфляционными факторами среднесрочного характера", - отмечает ЦБ.

При этом Банк России сообщает, что будет комплексно рассматривать влияние произошедших изменений на среднесрочный прогноз динамики инфляции, инфляционных ожиданий и развития экономики и оценивать риски устойчивого отклонения инфляции от цели на прогнозном горизонте.

Недавнее ослабление рубля ЦБ назвал существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором.

"С начала марта произошло значительное изменение внешних условий: распространение эпидемии коронавируса за пределы Китая и резкое изменение ситуации на рынке нефти из-за истечения соглашения ОПЕК+. Вызванное этими событиями ослабление рубля является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором", - указывает регулятор.

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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