Кабмин выступил против строительства целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, 13 марта. /ТАСС/. Правительство РФ не поддерживает строительство целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию малых городов.

"Полностью согласен с теми жителями области, которые считают, что заводу здесь не место. Все хотят дышать нормальным воздухом, пить чистую воду, а завод практически не повлияет лучшим образом на экологическую ситуацию в регионе, а ее сильно ухудшит, - сказал Мишустин. - Правительство однозначно не поддерживает эту идею, я думаю, что мы на этом вопрос закроем".

Мишустин также указал на тот факт, что компания, планирующая осуществить строительство целлюлозного завода, не предоставляет документов, которые бы опровергли нанесение экологического ущерба региону. Глава правительства также подчеркнул, что в кабинете министров РФ понимают, что ресурсы Рыбинского водохранилища практически исчерпаны и не смогут справиться со сбросами от производства целлюлозы.

Тему состояния Волги и нарастающего загрязнения подняла на совещании депутат Госдумы Валентина Терешкова. "Самая большая опасность, которая сейчас грозит, это строительство целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища", - сказала она, подчеркнув, что речь идет об угрозе загрязнения верховий Волги и мест отдыха жителей региона. Она обратилась к Мишустину с просьбой поддержать ярославцев и сохранить водоем.

На совещании премьер также поручил скорректировать нормативную базу таким образом, чтобы региональные предприятия могли получать федеральные субсидии для очистки Волги. "Очищение Волги в рамках нацпроекта - это важнейшее мероприятие для всех нас, - сказал он. - Хочу поручить Минстрою до первого мая представить в правительство поправки в правила предоставления субсидий регионам из федерального бюджета и разрешить выделять средства на строительство и реконструкцию очистных сооружений, которые находятся в собственности акционерных обществ".

Действующими правилами предусмотрено выделение субсидий из федерального бюджета только на объекты капитального строительства и реконструкции, находящиеся в муниципальной или государственные собственности. Таким образом, региональные предприятия, находящиеся в стопроцентной собственности субъектов, получить данную субсидию не могут.