Суд признал законным начисление Липецкой фабрике Roshen 62,7 млн рублей налогов и штрафов

ТАСС, 13 марта. Арбитражный суд Центрального округа (ЦО) оставил в силе решение о признании законными дополнительные начисления налогов и штрафов в размере 62,7 млн рублей Липецкой кондитерской фабрике, входящей в корпорацию Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь Липецкого областного суда Инна Семенская.

"Арбитражный суд ЦО оставил в силе решение о признании законными дополнительных начислений налогов и штрафов в размере 62,7 млн рублей АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", - сказала Семенская.

По ее данным, Roshen оспаривает решение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области от 6 августа 2015 года - о дополнительном начислении фабрике более 37 млн рублей налога на добавленную стоимость, около 12 млн рублей налога на прибыль и более 13 млн рублей пени. Арбитражный суд Липецкой области в мае 2019 года отказал Roshen в удовлетворение заявленных требований.

Всего компания Roshen подала в России в суды не менее шести исков, в которых оспаривается начисление в отношение Липецкой кондитерской фабрики налогов и штрафов на сумму порядка 1 млрд рублей.

Корпорация Roshen является одним из активов Порошенко и, за исключением законсервированной липецкой, включает шесть кондитерских фабрик, в том числе Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие, Клайпедскую (Литва) и Bonbonetti Choco (Венгрия), производит в год около 450 тыс. тонн продукции 350 видов кондитерских изделий.

В 2015 году против ее руководства в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами на 180 млн рублей. Басманным судом в Москве до 13 декабря 2017 года наложен арест на имущество Липецкой фабрики. Под арестом находятся склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тыс. кв. м. Все сотрудники предприятия уволены, производство закрыто.