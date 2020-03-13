"Яндекс" порекомендовал своим сотрудникам временно перейти на работу из дома

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. "Яндекс" рекомендовал своим сотрудникам перейти на следующей неделе на удаленный режим работы. Об этом говорится в письме сотрудникам, которое имеется в распоряжении ТАСС и его подлинность подтвердили в пресс-службе компании.

"Мы рекомендуем всем сотрудникам офисов, которые могут работать удаленно, с понедельника работать из дома. Офисы будут открыты, но приходить в офис советуем только в случае реальной необходимости", - говорится в письме.

При этом, если сотруднику все-таки нужно оказаться в офисе, то компания советует воздержаться от использования общественного транспорта, как минимум в часы пик. "А чтобы нам было проще следовать этой рекомендации, с понедельника мы введем компенсацию поездок на такси и "Яндекс.Драйве" для поездок из дома в офис и из офиса домой. Режим удаленной работы вводится пока что на одну неделю, в конце недели сообщим, будет ли он продлен. Он касается всех офисов компании во всех городах и странах, за исключением тех офисов, где удаленная работа невозможна", - добавляют в компании.

Во вторник "Яндекс" проведет учения, чтобы проработать один день в ситуации полного закрытия московских офисов. Это необходимо для того, чтобы протестировать, как будут работать сервисы видеосвязи и другие инструменты.