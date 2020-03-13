Песков сообщил, что участие в съезде РСПП пока стоит в графике Путина

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Участие президента РФ Владимира Путина в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который пройдет в Москве 19 марта, пока стоит в графике главы государства. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока в графике, пока готовим", - сказал Песков, отвечая на вопрос об участии Путина в мероприятии.

С 16 по 19 марта 2020 года РСПП проводит ежегодную Неделю российского бизнеса. На этом мероприятии обсуждаются и формируются предложения по наиболее важным направлениям взаимодействия государства и бизнеса. В рамках Недели российского бизнеса планируется проведение форумов и конференций по ключевым экономическим проблемам, в том числе ежегодного съезда РСПП, форума по цифровой трансформации, инвестиционного форума, налоговой конференции, конференции по экологической и промышленной безопасности, конференции по социально-трудовым отношениям.