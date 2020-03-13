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Более 50% экспорта Крыма приходится на Украину

Главные торговые партнеры Крыма это Украина, Белоруссия и Казахстан, а в целом с республикой торгуют 35 стран, в том числе из Западной Европы

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Украина является основной страной-партнером внешней торговли Крыма. На это государство приходится 50,3% экспорта российского региона. Об этом сообщила в пятницу журналистам руководитель управления Федеральной службы госстатистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина.

"Основные страны-партнеры по экспорту товаров: Украина - экспортировано 50,3%, Белоруссия - 23% и Казахстан - 10,3%", - сказала Балдина, уточнив, что данные основаны на таможенной статистике за девять месяцев 2019 года.

Она также рассказала, что с Украины в Крым импортируется 28,3% товаров. В целом в республику поставки идут из 35 стран, в том числе из Италии - 17,4%, Белоруссии - 15,5%, Армении - 11% и Турции - 6,2%.

В 2018 году Крымстате сообщали, что регион в тот же период 2017 года поставляла на Украину 30% своих товаров, в основном это продукция химической промышленности, сельскохозяйственной и машиностроительной отраслей.

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