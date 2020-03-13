"Аэрофлот" перенес открытие хаба в Красноярске на июнь 2020 года из-за коронавируса

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" переносит открытие хаба в Красноярске на июнь 2020 года, сообщила журналистам официальный представитель авиакомпании Юлия Спивакова. Открытие должно было состояться с переходом на летний сезон полетов - то есть 29 марта.

"С учетом сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановки компания "Аэрофлот" и Международный аэропорт Красноярск приняли решение о переносе сроков официального открытия хаба на базе аэропорта Красноярск, - отметили в компании. - Мы планируем провести официальное открытие в июне 2020 года. В связи с переносом будут внесены изменения в расписания полетов рейсов через аэропорт Красноярска. Информация об изменениях будет опубликована дополнительно".

"Аэрофлот" после открытия хаба планирует запустить прямые рейсы из Красноярска в Сочи, Краснодар, Симферополь, Омск, Томск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Пекин и Санью.

Планируется, что уже к 2023 году годовой пассажиропоток компании "Аэрофлот" в Красноярске сможет достичь 1 млн человек.