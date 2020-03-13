Песков призвал не опираться на одну точку зрения в прогнозах показателей экономики РФ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал в пятницу в беседе с журналистами ориентироваться на различные точки зрения при прогнозировании показателей российской экономики.

Комментируя заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина, допустившего, в частности, увеличение уровня бедности и снижение ВВП в РФ в 2020 году, Песков сказал,что Кудрин, с чего точки зрения - очень опытный экономист. "Он возглавляет Счетную плату, выступает со своей точкой зрения. Конечно же, ориентироваться на одну эту точку зрения нельзя. Надо обязательно рассматривать это все в комплексе, в том числе оценки правительства, оценки наших статистических ведомств", - отметил пресс-секретарь главы государства.

"Сейчас, безусловно, когда, например, и международные рынки, и наши рынки находятся в состоянии "пилы", наверное, нужно понять тренд более детально перед тем, как делать какие-либо заключения", - добавил Песков.