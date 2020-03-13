Эксперты: ситуация с коронавирусом и курсом рубля поможет развитию туриндустрии в России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом и снижение курса рубля по отношению к доллару и евро могут привлечь новых туристов на курорты России. Специалисты отечественной туристической отрасли рассчитывают, что россияне, не получившие возможности отправиться на отдых за рубеж, обратят внимание на внутренние направления. Это, с одной стороны, компенсирует спад на тех направлениях, которые ощущают сейчас отсутствие турпотока из Китая, с другой - станет стимулом "подтянуть" инфраструктуру и повысить качество с учетом ожидаемого роста турпотока. Об этом рассказали ТАСС опрошенные представители туристической отрасли.

По словам экспертов и участников отрасли, из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений россияне стали реже выезжать за рубеж: путевки аннулируются или туристы сами отказываются от поездок. "На сегодня известно, что выездной рынок упал до 25%. Нельзя говорить, что каждый четвертый из россиян по сравнению с прошлым годом отказался от путешествий. Большая часть - это отложенный спрос: они собираются планировать поездку позже, когда нормализуется ситуация", - рассказал ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Кроме того, в марте произошел резкий скачок курса валют. ЦБ установил на 14-16 марта курс доллара на отметке в 73,19 руб., евро - 81,86 руб.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции российские власти приняли ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с несколькими странами, где выявлены вспышки заболевания, а для возвращающихся из этих государств ввели обязательный режим самоизоляции.

По их словам, пока заметных изменений цен на отдых в России не ожидается.

Эксперты отмечают, что спрос на путевки за рубеж падает не только из-за коронавируса, но и в связи с повышением курса доллара и евро по отношению к рублю. "Фактор изменения курса валют <...> повлияет на распределение турпотоков с выездных направлений на внутренние. Сезон 2020 года должен для внутреннего туризма быть достаточно успешным. Что касается коронавируса, я на эту ситуацию смотрю сдержанно: при самом пессимистичном сценарии, если он затронет Россию, может быть рекомендовано ограничить и поездки внутри страны", - считает гендиректор российского туроператора "Алеан" Илья Уманский.

Российские курорты ждут отдыхающих

Серьезного повышения спроса на отдых на российских курортах в регионах пока не наблюдают. Однако, уже поступают первые предложения о сотрудничестве от компаний из других регионов и стран, которые ранее не интересовались такими поездками. "Стали приходить, например, заявки из Армении от компаний, которые ранее не заявлялись на экскурсии в Краснодарский край. Думаю, что российские турфирмы, ранее работавшие на зарубежный рынок, обратят свое внимание на курорты Краснодарского края - туристы все равно хотят отдыхать, им хочется моря и солнца", - рассказала руководитель одного из крупных региональных туроператоров Кубани "Риал-тур" Римма Алексаньянц.

Аналогичная ситуация складывается и в Крыму. Например, в Севастополе уже замечают рост турпотока и ожидают еще больше гостей на майские праздники и летом, чем в прошлом году. "Мы предполагаем, что сегодня все складывается положительно в пользу Крыма, поскольку международные рейсы в Китай, Европу закрыты. С учетом того, что расширяется железнодорожное сообщение, то, конечно, все складывается положительно, - сказал председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, отметив, что в летний период самое популярное направление - это не только Крым, но и Краснодарский и Ставропольский края, Байкал и Алтайский край.

"Если будет увеличиваться количество рейсов, то уменьшится ценовая политика", - отметил Черняк.

Ожидают туристов и на Кавказе. Так, турпоток в Дагестан, который в 2019 году принял более 850 тыс. туристов, может увеличиться на 100 тыс. человек, считает руководитель одного из ведущих туроператоров региона "Тур в Дагестан" Муртазали Магомедов. "К нам обращаются люди, которые планировали поездки в Италию, Испанию. Для любителей индивидуальных туров мы будет готовить гостевые дома в горах, а для остальных - небольшие гостиницы на побережье Каспийского моря и в других местах", - рассказал он.

Полномочный представитель Общенационального Союза индустрии гостеприимства в Северо-Кавказском федеральном округе Анна Наумова считает, что туристам будут интересны и другие регионы Северного Кавказа. По ее мнению, у крупнейших туроператоров, ориентированных на заграничные направления, должно "прийти понимание, что надо везти в Чечню, Ингушетию, КБР, развивать линейку познавательных туров и экскурсионных, экстремальных видов туризма".

Пока без интуристов

Как сообщил ТАСС директор по развитию игорной зоны "Красная Поляна" (Сочи) Дмитрий Афиногенов, количество иностранных туристов в казино стало значительно меньше, что во многом связано с отменой авиасообщения Сочи с некоторыми странами, в том числе с Израилем и Китаем.

В Мурманской области иностранных туристов привлекали северное сияние и Северный Ледовитый океан, возможность покататься на собачьих упряжках и оленях, посетить техногенную пустыню на Кольском полуострове. Однако, серьезных последствий в связи с их отсутствием регион не испытывает.

"Общий поток туристов в Мурманской области не падает, потому что большую его часть образует внутренний туризм. Набирает популярность горнолыжный курорт в Кировске, тем более, авиаперелеты субсидируются, введен дополнительный рейс из Санкт-Петербурга до Кировска. С учетом того, что пошел большой прирост по внутреннему туризму, мы перекрываем отсутствие потока туристов из Китая. К нам также готовы ехать гости из Вьетнама, Индии, наши туроператоры успешно провели переговоры, этих туристов мы ждем к концу 2020 года", - отметил и.о. председателя комитета Максим Бугаев.

В других регионах, например, в Алтайском крае и Псковской области, где туристов привлекают природа и исторические достопримечательности, рассчитывают, что к началу летнего туристического сезона ситуация с коронавирусом разрешится. А если курс доллара и рубля серьезно не изменится, то это привлечет дополнительное число иностранных гостей.

Цена и качество

По мнению представителей туриндустрии, ожидаемый повышенный спрос потребует, чтобы курорты "подтянули" качество сервиса и инфраструктуру.

"Я предполагаю, что, возможно, будет нехватка отелей высокого уровня четыре-пять звезд и в Алтайском крае, и в Республике Алтай - у нас не такой богатый фонд именно для тех клиентов, которые привыкли получать высокий уровень сервиса. Но я думаю, что [происходящая ситуация] подстегнет наш внутренний рынок", - сказала генеральный директор туроператора из Алтайского края "Царская псовая охота" Кристина Карамышина.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Барзыкина, немаловажным будет и фактор цены. "В сегменте ситуация сложная, и многие сейчас отложили решения [об организации отдыха]", - пояснил он.

Опрошенные ТАСС представители отрасли отмечают, что пока серьезного роста цен не ожидается. Об этом заявили, в частности, сочинские курорты "Красная Поляна", "Роза Хутор" и один из крупнейших в городе отелей "Бархатные сезоны".

Президент ассоциации рестораторов и отельеров города Сочи Анна Нетягина добавила, что нажиться из-за роста турпотока могут отдельные "нерадивые отельеры", но по объективным причинам рост цен возможен и в целом на рынке. "Дорожают продукты, причем не на 5-10%, а на 30%, у отельеров моющие средства из Китая, посуда, постельное белье. Это очень серьезно, повышается себестоимость услуг", - пояснила она.

Профилактика коронавируса

Из-за опасений, связанных с коронавирусом, регионы усилили профилактику. Например, во Владимирской области (включена в маршрут по "Золотому кольцу" России) все гостиницы и отели предупредили о необходимости усилении мер дезинфекции. В Новгородской области, где находятся древние города, с 6 марта указом губернатора введен режим повышенной готовности. В гостиницах Крыма появились памятки, касающиеся профилактики коронавируса.

Курорт Miracleon в Анапе (черноморское побережье Кубани), который включает четыре отеля и детский лагерь, обеспечил медицинские посты необходимым количеством препаратов, в помещениях имеются дезинфекторы, закуплены бесконтактные термометры и тепловизоры, а перед началом высокого сезона в обязательном порядке будет проведена санитарная обработка всех помещений. Кроме того, у компании заключен контракт с городской больницей для проведения оперативных лабораторных исследований в случае необходимости.

В Крыму, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге решено не проводить ряд крупных мероприятий - наиболее заметны стали переносы крупных экономических форумов. На курортах Кавказских Минеральных Вод отменили крупные мероприятия, на которые традиционно собирались более 100 тыс. человек. "Люди специально приезжали со всей страны, чтобы поучаствовать в наших кинофестивалях, рыцарских турнирах, авиашоу, пиротехническом фестивале в Ессентуках. Этих массовых мероприятий, которые являются точками притяжения на Кавминводах, в этом году не будет", - сообщил ТАСС глава города-курорта Железноводска Евгений Моисеев.