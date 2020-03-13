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Мишустин на встрече с губернатором Ярославской области обсудил проблемы малых городов

Премьер-министр отметил, что очень важно поговорить о туризме и о том, что необходимо сделать для модернизации инфраструктуры

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым выразил надежду, что совместными усилиями удастся решить все стоящие в малых городах вопросы.

"Также очень важно поговорить о туризме, о том, что необходимо сделать для модернизации инфраструктуры, и я надеюсь, что совместными усилиями мы этот вопрос решим", - сказал Мишустин. Он напомнил, что дал поручение для выделения необходимых средств.

Миронов, в свою очередь, поблагодарил главу правительства за возможность провести совещание по развитию малых городов и за принятые решения. "Также я благодарен вам за те поручения и решения, касаемые экологического туризма. Непосредственно всю эту информацию мы, в соответствии с вашими поручениями, подготовим и представим в кратчайшие сроки", - сказал Миронов.

Он также доложил о социально-экономическом развитии региона. Индекс промышленного производства Ярославской области динамично растет, по сравнению с 2018 годом он увеличился и составляет сегодня около 105 пунктов, отметил губернатор.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияМиронов, Дмитрий ЮрьевичЯрославская область
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