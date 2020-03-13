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Мишустин приехал в Кострому, где посетит больницу и пообщается с губернатором области

Премьер-министр также встретится с участниками Совета при главе региона по стратегическому развитию и национальным проектам

КОСТРОМА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин, совершающий однодневную рабочую поездку по Центральному федеральному округу, прибыл в пятницу из Переславля-Залесского в Кострому.

Ожидается, что председатель правительства РФ побывает в окружной больнице, встретится с участниками Совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам и представителями общественности, а также пообщается с главой региона Сергеем Ситниковым.

Кострома, находящаяся в 340 км от Москвы - один из девяти городов Золотого кольца России. Население Костромы составляет около 300 тыс. человек.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичСитников, Сергей КонстантиновичКостромская область
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