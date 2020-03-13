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Распространение коронавируса нового типа

Министр экономики ФРГ не исключил национализации фирм, пострадавших от ситуации с вирусом

Петер Альтмайер также считает, что экономические последствия из-за распространения коронавируса будут значительными

БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер не исключает национализации стратегически важных компаний в случае, если они окажутся на пороге банкротства из-за ситуации с коронавирусом, но считает данные меры крайним средством. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью изданию Der Spiegel.

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"Так далеко мы еще не зашли, но в любой момент мы полны решимости действовать быстро и соразмерно", - сказал Альтмайер, отвечая на вопрос о возможности национализации компаний. "Мы не допустим того, чтобы экономически здоровые предприятия оказались под угрозой банкротства только из-за коронавируса. При этом речь идет о сохранении сотен тысяч рабочих мест", - подчеркнул министр.

"Мы внимательно изучим, какие последствия может иметь банкротство, и примем все необходимые меры", - заверил он. "В своей промышленной стратегии в прошлом году я уже называл возможным ограниченное временными рамками участие государства в компании в качестве последнего средства", - напомнил Альтмайер. Он отметил, что речь шла о приобретениях иностранными инвесторами фирм в "чувствительных областях" германской экономики. "Во время кризиса, вызванного коронавирусом, могут возникнуть похожие вопросы, связанные с технологическим и экономическим суверенитетом", - подчеркнул министр.

Альтмайер считает, что "экономические последствия [из-за распространения коронавируса] будут значительными", причем кризис грозит затронуть реальный сектор экономики.

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ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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