Строительство корпуса ГМК началось на крупнейшем в РФ месторождении меди в Забайкалье

ТАСС, 13 марта. Строители начали возведение корпуса обогатительной фабрики на Удоканском месторождении меди на территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", сообщила пресс-служба краевого правительства со ссылкой на председателя совета директоров Байкальской горной компании (БГК, входит в многопрофильную группу компаний USM Алишера Усманов) Валерия Казикаева. Площадки строительства объектов будущего горно-металлургического комбината (ГМК) "Удокан" в пятницу в ходе рабочей поездки посетили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор региона Александр Осипов.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют резидентам получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. БГК стала резидентом ТОР "Забайкалье" в 2019 году, строительные работы на производственной площадке ведутся с первого квартала 2019 года. Инвестор построит в Каларском районе Забайкалья современный горно-металлургический комбинат по добыче и переработке медной руды, производству катодной меди и товарного сульфидного концентрата. Планируется, что первая очередь комбината будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

"На фундаментах будущих корпусов обогатительной фабрики начался монтаж металлоконструкций, в целом к работам на площадках привлечено свыше двух тысяч специалистов", - приводит слова Казикаева пресс-служба регионального правительства.

На устройство капитальных конструкций ушло уже более 56 тыс. кубометров бетона. На будущей фабрике помимо бетонирования под каркас самого здания строятся фундаменты под оборудование, в частности под мельницы для измельчения руды, кроме того, ведется монтаж металлоконструкций на корпусе приготовления реагентов.

По словам Козлова, те меры поддержки, которые сегодня предлагает государство, способствуют успешной реализации таких крупных проектов, как освоение Удоканского месторождения. "Территории большие, малозаселенные, трудное авиасообщение, и меры государственной поддержки связаны с важными проблемами, с которыми сталкиваются инвесторы, - приводит пресс-служба слова министра. - Сейчас на Удокане обсудили строительство дороги, задача инвесторов - создать предприятие для организации рабочих мест. Мы убедились, что потребность в этом проекте есть, он действительно реализуется".

О месторождении

Удоканское месторождение с ресурсами 26,7 млн тонн меди является самым большим месторождением меди в России, строительство ГМК на базе этого месторождения - крупнейший инвестиционный проект в Забайкальском крае и один из самых крупных на Дальнем Востоке. Месторождение было разведано еще в советское время, но к его разработке смогли приступить только сейчас - благодаря режиму ТОР появилась возможность снизить финансовую нагрузку на проект и реализовать его в более короткие сроки. Объем инвестиций в проект - 75,9 млрд рублей без НДС, мощность производства составит 12 млн тонн руды в год с возможностью дальнейшего расширения до 48 млн тонн руды в год.