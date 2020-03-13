Индийская биржа приостановила торги впервые с 2008 года из-за падения индексов

ТАСС, 13 марта. Индийская фондовая биржа приостановила торги на 45 минут после обвала котировок основных индексов более чем на 10%. Как отмечает газета Hindustan Times , это произошло впервые с 2008 года.

Индекс Nifty снизился на 10% до отметки 8554 уже за первые 30 минут после открытия биржи, Sensex - на 9,8% до 29564, что привело к 45-минутной приостановке торгов. Однако, день завершился общей положительной динамикой, индекс Sensex вырос до 34103, а Nifty до 10023.

"Правительство и Резервный банк тщательно следят за ситуацией. Мы примем все необходимые меры", - сказал главный экономический советник при правительстве Индии Кришнамурти Субраманьян. В качестве причины резкого падения котировок он назвал пандемию коронавируса.

На данный момент в Индии выявлено более 70 случаев заражения коронавирусом при одном летальном исходе.