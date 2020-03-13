В Goldman Sachs назвали сроки возврата курса доллара к 61 рублю

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Курс рубля после недавнего обвала до 75 рублей за $1 в течение двух лет вернется к 61 рублю, считают аналитики банка Goldman Sachs.

В своем обзоре (есть в распоряжении ТАСС) они также прогнозируют, что в ближайшие полгода цены на нефть останутся на уровне $30 за баррель, но постепенно за два года вырастут до $60 за баррель за два года.

"Мы ожидаем нефть на уровне $30 за баррель в течение следующих шести месяцев, а затем постепенный рост до $60 за баррель через 24 месяца. Мы полагаем, что при этом сценарии рубль первоначально обесценится до 75 рублей за $1, а затем начнет расти до уровня в 61 рубль за $1 в течение двух лет", - говорится в обзоре.

При этом в течение года рубль может укрепиться до 68 рублей за $1.

По оценке аналитиков, инфляция в России останется значительно ниже 4% и замедлится до менее чем 3% в 2021 году.

"Мы все еще ожидаем, что ЦБ снизит ключевую ставку на ближайшем заседании, но, скорее всего, регулятор сохранит ее на том же уровне до середины года", - отмечают в Goldman Sachs.

После развала сделки ОПЕК+ цены на нефть резко упали до уровня $30 за баррель, потянув за собой рубль, который опустился до 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро.