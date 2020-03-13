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Распространение коронавируса нового типа
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РЖД с 13 марта отменяют поезда Москва - Прага по просьбе "Чешских железных дорог"

Неиспользованные проездные документы можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) отменяют поезда Москва - Прага с сегодняшнего дня по просьбе "Чешских железных дорог", говорится в публикации российского холдинга в Twitter.

"РЖД отменяет поезда в Прагу с сегодняшнего дня. Это сделано по просьбе АО "Чешские железные дороги". О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - отмечается в сообщении.

Как говорится в пресс-релизе холдинга, неиспользованные проездные документы в отмененные вагоны можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Беспересадочные вагоны, которые отправились из Москвы в Прагу вчера, 12 марта, будут остановлены по станции Богумин (Чехия) сегодня, 13 марта, в 13:20 (время местное). Пассажиров бесплатно пересадят на поезд №114 Богумин - Прага. Посадка будет проходить по имеющимся проездным документам. Беспересадочные вагоны формирования Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) сообщением Прага - Москва, отправятся с пассажирами 13 марта из столицы Чехии в Россию в соответствии с расписанием.

Лоукостер "Победа" заявил сегодня об отмене рейсов в Словакию и Чехию из-за запрета правительств этих стран на выполнение полетов в ряд городов на фоне коронавируса. Рейсы в Братиславу отменены с 13 марта по 28 марта, в Карловы Вары - с 18 марта по 11 апреля.

Ранее поезда перестали курсировать по маршруту Москва - Ницца, который пролегает по территории Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии, Италии и Монако. Сообщение закрыли 5 марта, и это было связано со вспышкой коронавируса на территории Италии. Оперативный штаб по борьбе с распространением в России коронавируса пока не принял решение об отмене поездов Москва - Берлин и Москва - Париж, сообщал ранее журналистам замгенерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

В начале февраля на фоне коронавируса приостановлено движение поездов по маршрутам Москва - Пекин, Чита - Маньчжурия (Китай), Москва - Туманган (Северная Корея). В марте прекратили курсировать поезда Иркутск - Улан-Батор (Монголия).

Теги
ЧехияСловакияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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