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Пассажиропоток в аэропорту Магаса за 2019 год вырос на 23%

Он составил более 333 тыс. человек

МАГАС, 13 марта. /ТАСС/. Пассажиропоток в аэропорту Магаса (Ингушетия) по итогам 2019 года составил более 333 тыс. человек, что на 23% больше показателя 2018 года, сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор аэропорта Магомед Цуров.

"В 2019 году пассажиропоток составил 333,7 тыс. человек, что по сравнению с предыдущим периодом на 63,5 тыс. человек больше. А количество взлет-посадок за 2019 год составило 1148 единиц, это на 281 авиарейс больше, чем в 2018 году. Таким образом, процент увеличения объема работ в 2019 году по сравнению с предыдущим периодом составил 32% по взлетно-посадочным операциям и 23% по пассажиропотоку", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что регулярные рейсы выполняются только по одному направлению - Магас - Москва. "Работа по расширению маршрутной сети постоянно ведется, и надеемся, что в ближайшем будущем будет организовано авиасообщение и с другими регионами РФ", - сказал он, добавив, что одной из основных задач является увеличение объемов работ аэропорта.

Цуров также отметил, что в аэропорту периодически выполняются чартерные рейсы. Кроме того, по его словам, ежегодно по программе Хадж из аэропорта осуществляются международные полеты для отправки паломников в Саудовскую Аравию.

В настоящее время в аэропорту Магас выполняются три ежедневных регулярных авиарейса в Москву авиакомпаниями "Аэрофлот", "Ютэйр" и "Победа".

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РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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