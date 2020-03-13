В Ингушетии "Россети" взыскали более 9 млн рублей с предприятия, кравшего электричество

"Арбитражный суд Ингушетии удовлетворил исковое заявление филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" о взыскании 9,4 млн рублей задолженности за безучетное потребление электроэнергии с компании по добыче песчано-гранитной смеси "Гранит-М". Хищение признано крупнейшим в 2018 году в категории "промышленный потребитель", его объем равен годовому потреблению электроэнергии 23 общеобразовательных организаций", - говорится в сообщении.

Факт хищения был выявлен в октябре 2018 года во время оперативно-разыскных мероприятий по декриминализации топливно-энергетического комплекса.

"Внимание энергетиков привлек факт стороннего вмешательства в работу прибора учета. Техническая экспертиза подтвердила намеренное программирование электронной памяти прибора учета для занижения показаний. Но поскольку нарушитель не спешил рассчитаться с энергокомпанией, в отношении него была проведена комплексная претензионно-исковая работа, задолженность с предпринимателя будет взыскана в полном объеме", - уточняет пресс-служба.

В конце февраля компания "Россети Северный Кавказ" объявила в Ингушетии месячник рейдовых мероприятий по сбору платежей за потребленную электроэнергию из-за долга республики в 3,9 млрд рублей.