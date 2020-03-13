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Российская компания VisionLabs выиграла международный конкурс по компьютерному зрению

Всего в конкурсе было более 340 участников

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Компания VisionLabs стала победителем международного конкурса по компьютерному зрению на ежегодной конференции CVPR 2020, компания выигрывает этот конкурс второй раз подряд. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Сбербанка, в экосистему которого входит VisionLabs.

"Компания VisionLabs заняла первое место на крупнейшем международном конкурсе ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge на конференции CVPR 2020 - главного ежегодного мероприятия по компьютерному зрению. Компания побеждает второй год подряд. Всего в конкурсе было более 340 участников - компаний и научных команд из разных стран, включая такие, как Intel, Hisign и др.", - сообщила пресс-служба.

Перед участниками конкурса стояла задача создать алгоритм, позволяющий не перепутать лицо человека с его изображением на каком бы то ни было носителе. "Команда VisionLabs представила на конкурсе технологию Liveness, которая в два раза превзошла результаты ближайшего конкурента. Алгоритмам участников необходимо было определить, живой человек перед камерой или изображение с телефона, планшета, 3D-маска", - говорится в сообщении.

Организаторы усложнили конкурс по сравнению с прошлогодним. "Соревнование проходило по выявлению атак по трем базам фотографий с представителями разных рас, обучение проходило на одной базе, а тестировалось на двух остальных. Алгоритмы участников оценивались на атаках, которых не было в обучении и которые критичны в различных сферах применения распознавания лиц, в первую очередь в финансовой области", - пояснили в пресс-службе.

"Мы рады подтвердить свой статус компании-лидера в компьютерном зрении на крупнейшем международном конкурсе CVPR. В этом году в конкурсе принял участие ряд корпораций с действительно сильными разработками в области компьютерного зрения и машинного обучения. Поэтому победа приятна вдвойне, и мы в VisionLabs очень гордимся, что уважаемые эксперты второй год подряд признают наш продукт наиболее точным и эффективным", - цитируют в пресс-службе председателя совета директоров VisionLabs Александра Ханина.

Согласно собственной стратегии, Сбербанк позиционирует себя как экосистема, которая объединяет на базе единой платформы партнеров банка, оказывающих услуги как финансового, так и нефинансового характера. В экосистему Сбербанка входят более 40 компаний по основным направлениям: электронная коммерция ("Яндекс.Маркет"), медицина (DocDoc), телекоммуникации ("Сбербанк Телеком"), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл ("Фудплекс"), сервисы для оптимизации бизнес-процессов ("Эвотор", "Интеркомп") и другие.

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