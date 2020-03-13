В Госдуме предложили провести слушания по расширенной ответственности производителя

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Госдума готова провести открытые парламентские слушания по новой концепции расширенной ответственности производителя (РОП), при этом новый механизм РОП может заработать с 2021 года. Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Президент России Владимир Путин поручил принять новый механизм РОП до конца марта. Проект концепции был внесен Минприроды в правительство 10 марта. Документ предполагает несколько вариантов утилизации отходов, а также устанавливает нормативы для этого. Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поручила создать рабочую группу для открытого обсуждения новой концепции с участием ведомств и бизнеса.
"Нужно широко обсудить законопроект, Госдума готова предоставить площадку для парламентских слушаний. Вопрос серьезный, здесь нельзя упустить деталей... Мы должны принять конкретный закон, я считаю, что с 2021 года надо запускать расширенную ответственность производителя, до 2024 года с несколькими переходными периодами ее вывести на полную мощность", - сказал Бурматов.
По его мнению, нынешний механизм РОП однозначно нерабочий, так как упаковка и пришедшие в негодность товары не перерабатываются, а свозятся на свалки за счет граждан. При этом производители не несут за это ответственности, ликвидация свалок также ведется за счет налогоплательщиков.
"У производителей должен быть выбор: либо они самостоятельно занимаются переработкой, либо могут кому-то платить за переработку, либо платят средства экологического сбора для развития системы переработки отходов. В любом случае должен платить загрязнитель, а не потребитель, как сегодня", - добавил депутат.
Ответственность производителя
Расширенная ответственность производителя существует в России с 2014 года, она подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов, образовавшихся от него (преимущественно это упаковка). Она дает производителю три возможности: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию или организовать процесс самостоятельно. Участники рынка неоднократно указывали, что в нынешнем виде РОП неэффективна, систему надо реформировать.
Создание новой системы РОП позволит создать инфраструктуру для раздельного сбора отходов для более чем 50% населения России к 2024 году, снизить плату за раздельно собранные отходы не менее чем на 50% по сравнению с платой за обращение со смешанными отходами, создать инфраструктуру и мощности достаточные для утилизации всех собранных вторичных ресурсов к 2024 году.
Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.