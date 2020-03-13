В Госдуме предложили провести слушания по расширенной ответственности производителя

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Госдума готова провести открытые парламентские слушания по новой концепции расширенной ответственности производителя (РОП), при этом новый механизм РОП может заработать с 2021 года. Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Президент России Владимир Путин поручил принять новый механизм РОП до конца марта. Проект концепции был внесен Минприроды в правительство 10 марта. Документ предполагает несколько вариантов утилизации отходов, а также устанавливает нормативы для этого. Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поручила создать рабочую группу для открытого обсуждения новой концепции с участием ведомств и бизнеса.

"Нужно широко обсудить законопроект, Госдума готова предоставить площадку для парламентских слушаний. Вопрос серьезный, здесь нельзя упустить деталей... Мы должны принять конкретный закон, я считаю, что с 2021 года надо запускать расширенную ответственность производителя, до 2024 года с несколькими переходными периодами ее вывести на полную мощность", - сказал Бурматов.

По его мнению, нынешний механизм РОП однозначно нерабочий, так как упаковка и пришедшие в негодность товары не перерабатываются, а свозятся на свалки за счет граждан. При этом производители не несут за это ответственности, ликвидация свалок также ведется за счет налогоплательщиков.