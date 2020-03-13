Тульский институт разработает для "Хавейл Мотор Рус" проект завода по выпуску двигателей

ТУЛА, 13 марта. /ТАСС/. Компания "Хавейл Мотор Рус" (российская "дочка" китайского автоконцерна Great Wall) и Тульский проектный институт подписали контракт на проектирование завода по производству двигателей, которыми будут оснащаться выпускаемые в России кроссоверы и внедорожники Haval, сообщила пресс-служба компании.

"ООО "Хавейл Мотор Рус" и Тульский проектный институт подписали контракт на проектирование нового завода по производству двигателей для обеспечения бесперебойной поставки российскому заводу Haval ключевых деталей и комплектующих для автомобилей бренда. <...> Когда проект будет завершен, завод сможет производить и собирать двигатели, которыми будут оснащены более 90% отечественных кроссоверов и внедорожников Haval в России", - говорится в сообщении.

О стоимости проектных работ не сообщается. Новый производственный комплекс разместится на территории индустриального парка Узловая в Тульской области. "Его линии будут оснащены высокоточным оборудованием с числовым программным управлением от всемирно известных поставщиков", - отметили в пресс-службе.

Компания планировала инвестировать в создание производства 17,75 млрд рублей, будет открыто 300 рабочих мест.

Китайский концерн Great Wall в июне 2019 года открыл в особой экономической зоне "Узловая" в Тульской области завод по выпуску трех видов внедорожников марки Haval (H9, кроссовер F7 и купе-кроссовер F7x) инвестиции в него составили 500 млн долларов. Мощности завода позволяют выпускать около 70 тыс. автомобилей в год.

Great Wall Motor Company Limited - один из крупнейших производителей автомобилей в Китае. В состав холдинга входят более 30 дочерних компаний по производству легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Также холдинг занимается научными исследованиями и опытными конструкторскими разработками.