Эксперт: большая часть алкоголя в Рунете реализуется через соцсети

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Подавляющая часть алкоголя в русскоязычном сегменте интернета реализуется через социальные сети. Об этом сообщил директор Центра мониторинга алкогольной продукции в сети интернет "Щит" Сергей Брода, выступая в Госдуме на совместной межведомственно-экспертной встрече по вопросам незаконного онлайн-оборота алкогольной продукции на территории РФ.

Центр проводил исследование в интернете с 1 ноября 2019 года по 1 февраля 2020 года За это время обнаружено свыше 12 тыс. сообщений на тему дистанционной продажи алкоголя.

"Основные площадки сбыта, лидеры по публикации таких предложений: 72% - это социальные сети, среди которых лидером является "ВКонтакте" (6 тыс. сообщений), Facebook - чуть меньше тысячи, "Одноклассники" - 860 сообщений, Instagram - 677", - сказал Брода.

Через мессенджеры распространяются 21% подобных объявлений, также сообщения о продаже алкоголя присутствуют на форумах, микроблогах и т. д., добавил он.

По экспертной оценке, более 50% реализуемой, таким образом, продукции является контрафактной и суррогатной.

Легализация продажи алкоголя онлайн

Планировалось, что закон о легализации онлайн-продажи алкоголя вступит в силу с 1 января 2019 года, однако он так и не был принят. При этом предполагалось, что до 2020 года продавать через интернет можно будет только вино, шампанское, пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Как пояснял замминистра финансов РФ Илья Трунин, законопроект вызвал разногласия в правительстве. В частности, в кабмине полагают, что разрешение продажи алкогольной продукции в интернете будет способствовать увеличению ее потребления.

По информации РБК, Минфин доработал законопроект и планировал приступить к его реализации с 1 января 2020 года. На первом этапе - до 1 января 2021 года - вести онлайн-продажи смогут только производители и оптовые компании, а продавать можно будет исключительно вина и игристые вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения.

На втором этапе, до 1 января 2023 года, интернет-торговля должна распространиться на продукцию сельскохозяйственных компаний, производящих вина, а также на производителей пива и пивных напитков, сидра, медовухи, пуаре и оптовые компании, работающие с этой продукцией.