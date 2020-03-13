{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

ФАС не видит сигналов оттока инвесторов с российского рынка

В ведомстве отметили, что если контракт заключен в валюте, то он и будет осуществляться в валюте, если стороны не хотят платить неустойки

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит сигналов оттока инвесторов с российского рынка - они смогут найти свою выгоду в ситуации волатильности на рынках. Об этом заявил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов в кулуарах Антимонопольного форума Объединения корпоративных юристов (ОКЮР).

"Пока никаких сигналов о том, что кто-то дверцу закрывает и убегает из России, нет. Наоборот - мне кажется, условия такой волатильности - это же для людей, которые умело в течение многих поколений, столетий на таких рынках работают и знают там все. Они смогут найти свой профит и в этой ситуации - и те, кто покупают, и те, кто продают", - сказал он.

Кроме того, по его словам, если контракт заключен в валюте, то он и будет осуществляться в валюте, если стороны не хотят платить неустойки.

"Что касается новых сделок - посмотрим, как они будут осуществляться", - добавил замглавы ФАС.

Утром 9 марта рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров в Вене о сокращении добычи нефти. Так, курс доллара на международном рынке Forex превышал отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднимался выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

По данным на 14:50 мск 13 марта евро находился на отметке 80,95 руб., что на 3,1% ниже уровня закрытия торговой сессии 12 марта. Американская валюта снижалась до 72,65 руб. (-2,9%).

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Минфин направил конфискованные по коррупционным делам деньги на выплату страховых пенсий
Это касается и средств от продажи незаконно нажитого имущества
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС