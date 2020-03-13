МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит сигналов оттока инвесторов с российского рынка - они смогут найти свою выгоду в ситуации волатильности на рынках. Об этом заявил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов в кулуарах Антимонопольного форума Объединения корпоративных юристов (ОКЮР).

"Пока никаких сигналов о том, что кто-то дверцу закрывает и убегает из России, нет. Наоборот - мне кажется, условия такой волатильности - это же для людей, которые умело в течение многих поколений, столетий на таких рынках работают и знают там все. Они смогут найти свой профит и в этой ситуации - и те, кто покупают, и те, кто продают", - сказал он.

Кроме того, по его словам, если контракт заключен в валюте, то он и будет осуществляться в валюте, если стороны не хотят платить неустойки.

"Что касается новых сделок - посмотрим, как они будут осуществляться", - добавил замглавы ФАС.

Утром 9 марта рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров в Вене о сокращении добычи нефти. Так, курс доллара на международном рынке Forex превышал отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднимался выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

По данным на 14:50 мск 13 марта евро находился на отметке 80,95 руб., что на 3,1% ниже уровня закрытия торговой сессии 12 марта. Американская валюта снижалась до 72,65 руб. (-2,9%).