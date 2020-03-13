Минтуризма Турции рассмотрит вопрос об отсрочке введения налога на проживание в отелях

ТАСС, 13 марта. Министерство культуры и туризма Турции намерено рассмотреть вопрос о переносе срока введения дополнительного налога на проживание в гостиницах с апреля на ноябрь 2020 года. Об этом в пятницу сообщает газета Dünya.

Консультативный совет по туризму, объединяющий отельеров страны, передал главе ведомства Мехмету Эрсою пакет мер, которые необходимо принять для поддержки турсектора в кризисный период. Одним из предложений является отсрочка двухпроцентного налога на проживание с апреля на ноябрь, то есть фактически до конца сезона. Также совет предлагает отсрочить выплаты по кредитам, снизить ставки по займам для предприятий сферы туризма, оказать поддержку туроператорам и авиаперевозчикам. Министерство, как отмечает газета, может рассмотреть эти предложения и ответить по существу в течение недели.

Турсектор Турции обеспокоен ситуацией с новым коронавирусом, из-за которого, как считается, может сильно снизиться поток туристов из-за рубежа. Также отельеры отмечают, что сектор еще не оправился и от проблем сезона 2019 года, когда обанкротилась компания "Томас Кук". Как пишет Dünya, управляющие гостиницами считают, что особое внимание надо уделить сохранению потока из России, учитывая, что в прошлом году Турцию поселили около семи млн россиян.

7 декабря 2019 года в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete был опубликован закон, подписанный президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в котором содержится положение о вводе дополнительного двухпроцентного налога на проживание в гостиницах на территории республики. На первом этапе с 1 апреля и до конца 2020 года налог будет взиматься в размере 1%. Отели должны будут отражать его в счетах клиентов за проживание наряду с другими налоговыми сборами. У президента есть полномочия отдельным указом понизить его наполовину или повысить в два раза.

Взимать его должны будут все объекты размещения, включая гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги. Также закон распространяется и на объекты при гостиницах: парки развлечений, аквапарки, рестораны и т. п.

Освобождаются от налога студенческие общежития, пансионы и дома отдыха для учащихся. Он не будет взиматься с дипломатов зарубежных представительств в Турции, и иных лиц, имеющих дипломатический статус, а также сотрудников международных организаций при наличии соответствующего соглашения с Анкарой об освобождении от налогов.