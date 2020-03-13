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Санкции США против Huawei

NBC: власти США начали расследование в отношении ZTE по делу о взятках

Телекомпания не уточняет, госслужащие каких стран были вовлечены в коррупционные схемы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции США инициировало расследование деятельности китайской телекоммуникационной корпорации ZTE из-за предполагаемых случаев дачи взяток со стороны представителей компании чиновникам по всему миру. Об этом в пятницу сообщила телекомпания NBC со ссылкой на свои источники.

По их словам, "расследование концентрируется на возможных взятках со стороны ZTE иностранным чиновникам с целью получения выгоды для деятельности корпорации по всему миру". Госслужащие каких стран были вовлечены в коррупционные схемы, телекомпания не уточняет.

Официальные власти США не стали комментировать эту информацию. Представитель ZTE в свою очередь заявил, что компания "полностью привержена выполнению юридических обязательств".

В 2017 году ZTE признала свою вину в нарушении режима американских санкций против КНДР и Ирана путем поставок в эти страны своей продукции. Компания согласилась выплатить штраф в размере $1,2 млрд в обмен на смягчение ограничений со стороны властей США.

В августе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который запретил американским правительственным ведомствам использовать оборудование, произведенное китайскими корпорациями ZTE и Huawei.

Теги
СШАСанкции США против Huawei
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