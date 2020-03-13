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ФАС предложила внедрить рейтинг деловой репутации предпринимателей в ЕИС

Предлагается ввести три уровня рейтинга предпринимателей - высокий, базовый и низкий

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила внедрить рейтинг деловой репутации предпринимателей в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) и закрепить соответствующие положения в федеральном законе "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ). Об этом сообщил начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов в рамках заседания экспертного совета при ФАС.

"Мы давно говорим о том, что и 44-ФЗ и 223-ФЗ строятся на негативной повестке всегда для бизнеса, то есть бизнесу сложно участвовать, ему постоянно отказывают в допуске, он несет издержки по обеспечению заявки, договора, он несет риски штрафных санкций, риски быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков и т.д. Позитивной повестки нет никакой", - отметил Лобов.

"Мы предлагаем накопить опыт позитивный этих компаний, оценивать его в качестве рейтинга деловой репутации, чтобы каждый заказчик понимал, кто к нему идет, какой у него рейтинг. Можно даже сделать так, чтобы заказчик видел, как этот рейтинг начислялся и автоматически считать снижение обеспечения заявки, договора", - добавил он.

Согласно презентации ФАС по проблемам правоприменения 223-ФЗ, предлагается ввести три уровня рейтинга предпринимателей - высокий, базовый и низкий. Присвоение рейтинга в ЕИС будет происходить автоматически в зависимости от качества, количества и стоимости исполненных контрактов, говорится в материале. Предполагается, что рейтинг также будет использоваться для допуска на торги и объективной оценки участника на торгах.

Кроме того, по словам Лобова, ФАС предлагает установить единые подходы к обоснованию начальной цены контракта, а также перечень оснований для заключения договора с единственным поставщиком . "Как один из основных моментов мы видим необходимость установления единых подходов по обоснованию начальной максимальной цены договора, технически мы отводим этот вопрос на решение правительства - каким образом это будет устанавливаться", - сказал он. "У нас подавляющее количество закупок у единственного поставщика идет, неконкурентными способами закупок. Мы предложили установить по аналогии со ст. 93 44-ФЗ исчерпывающий перечень оснований для заключения [договора] с единственным поставщиком, при этом дать возможность еще проводить неконкурентные способы закупки, но ограничив общий объем [закупок] у единственного поставщика и неконкурентных закупок до 10% от годового объема закупок заказчика", - добавил Лобов.

Помимо этого, в презентации отмечается, что ФАС также предлагает установить требования к составу заявок и участникам закупки, порядок и критерии оценки заявок, ввести универсальную и специальную предквалификацию на торгах, установить порядок заключения и исполнения договора.

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