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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Минэнерго не видит в текущей ситуации условий для нового соглашения ОПЕК+

Министр энергетики Александр Новак добавил, что Россия может восстановить сокращенную из-за соглашения ОПЕК+ добычу нефти уже в апреле 2020 года - на 200 тыс. баррелей в сутки

КОСТРОМА, 13 марта. /ТАСС/. Возможность заключения новой сделки ОПЕК+ не обсуждалась 12 марта на встрече министра энергетики РФ Александра Новака с нефтяными компаниями. Об этом глава Минэнерго сообщил журналистам. По его словам, более того, он не видит в текущей ситуации условий для нового соглашения из-за действий партнеров по ОПЕК.

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"Мы это не обсуждали. Мы не видим условий, чтобы были такие предложения [о новом соглашении]. Мы не видим складывающихся условий. Вы же видите, как ведут себя участники ОПЕК, поэтому на этом фоне вряд ли возможно движение", - сказал Новак.

Он добавил, что нефтяные компании России могут восстановить сокращенную из-за соглашения ОПЕК+ добычу нефти уже в апреле 2020 года - на 200 тыс. баррелей в сутки. Дальнейший рост потребует времени. "Довольно быстро можно восстановить ту добычу, которая была сокращена в связи с соглашением [ОПЕК+] по отношению к октябрю 2018 года. Что касается дополнительной добычи, это потребует некоторого времени, чтобы обеспечить инвестиционные расходы", - отметил министр.

"Я думаю, полный объем, который был сокращен, тысяч 200 [баррелей], может быть восстановлен", - сообщил Новак.

Вечером 12 марта главы российских нефтяных компаний приняли участие в совещании у главы Минэнерго Александра Новака. Речь шла о планах и действиях после марта, когда истекает соглашение ОПЕК+.

На встрече 6 марта в Вене участники соглашения не смогли договориться о пролонгации договоренностей. С апреля все страны альянса вправе увеличивать добычу нефти. Так, Саудовская Аравия уже объявила о планах добывать с апреля на пределе своих мощностей. Из российских компаний о возможности нарастить добычу сообщила "Газпром нефть" - на 40-50 тыс. баррелей в сутки в течение месяца.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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