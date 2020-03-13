Минфин направил конфискованные по коррупционным делам деньги на выплату страховых пенсий

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минфин РФ с 2019 года направляет конфискованные в рамках коррупционных дел деньги, а также средства от продажи незаконно нажитого имущества на выплату страховых пенсий. Об этом говорится в докладе об итогах деятельности Минфина за прошлый год.

"С 2019 года денежные средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, а также средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности и обращенного в доход РФ, зачисляются в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации и направляются на выплату страховых пенсий", - отмечается в докладе.