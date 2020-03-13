{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин направил конфискованные по коррупционным делам деньги на выплату страховых пенсий

Это касается и средств от продажи незаконно нажитого имущества

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минфин РФ с 2019 года направляет конфискованные в рамках коррупционных дел деньги, а также средства от продажи незаконно нажитого имущества на выплату страховых пенсий. Об этом говорится в докладе об итогах деятельности Минфина за прошлый год.

"С 2019 года денежные средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, а также средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности и обращенного в доход РФ, зачисляются в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации и направляются на выплату страховых пенсий", - отмечается в докладе.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Ростех не рассматривает создание дальневосточной авиакомпании на базе "Авроры"
Там отметили, что такое решение является нецелесообразным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС