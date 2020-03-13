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Силуанов не согласился с Кудриным относительно возможного спада экономики РФ в 2020 году

По оценке главы Счетной палаты, при ценах на нефть на уровне $35 за баррель темпы роста российского ВВП могут снизиться до нуля или "может даже быть отрицательный эффект"

КОСТРОМА, 13 марта. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов не согласился с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, по мнению которого из-за низких цен на нефть возможен нулевой рост или даже снижение российской экономики в этом году.

"Нет, у нас другие оценки", - прокомментировал Силуанов журналистам прогноз Кудрина.

По оценке главы Счетной палаты, при ценах на нефть на уровне $35 за баррель темпы роста российского ВВП могут снизиться до нуля или "может даже быть отрицательный эффект". Инфляция в РФ в таких условиях может ускориться до 6%, отмечал Кудрин.

Он также назвал прогноз Минэкономразвития, на основе которого формируется бюджет страны, безнадежно устаревшим, так как заложенные в него цены на нефть в $57,7 за баррель и курс доллара в 63,9 рубля уже "не реальны".

 

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияКудрин, Алексей Леонидович
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