Ростех не рассматривает создание дальневосточной авиакомпании на базе "Авроры"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Создание авиакомпании для Дальнего Востока на базе "Авроры" не рассматривается, сообщила пресс-служба Ростеха.

"Информация о том, что Ростех намерен создать авиакомпанию на базе компании "Аврора" для перевозок на Дальнем Востоке, не соответствует действительности. Решений на этот счет нет, такой сценарий является нецелесообразным и не рассматривается", - говорится в сообщении.

Вопрос создания единой авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке прорабатывает правительство РФ по поручению президента России Владимира Путина.

В середине февраля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что авиакомпания, которую планируется создать для перевозок на Дальнем Востоке, получит около 20 самолетов SSJ-100. Также ранее сообщалось, что рассматривается вопрос создания авиакомпании для ДФО на базе "Авроры" (дальневосточная дочерняя компания "Аэрофлота") или "Якутии", не исключалась и возможность организации нового перевозчика.

Как говорил в феврале являвшийся тогда замминистра транспорта Александр Юрчик, создание новой авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке будет дороже, чем организация на базе существующего перевозчика.

По словам Юрчика, правительство Якутии предложило рассмотреть "Якутию" как перевозчика, на базе которого будет создана новая авиакомпания. Комментируя идею создания такого перевозчика на базе "Авроры" (дочка "Аэрофлота"), Юрчик сказал, что эта идея "кажется вполне здравой".

В январе в Минпромторге сообщили ТАСС, что Ростех активно прорабатывает вопрос создания авиакомпании для перевозок на территории Дальнего Востока. В госкорпорации тогда отметили, что создают линейку продуктов, покрывающих ключевые ниши перевозок на внутреннем рынке. Речь идет о SSJ 100 на 100 мест, Ил-114-300 на 50-68 мест, который планируется сертифицировать в 2022 году, МС-21. Также прорабатывается проект легкого многоцелевого самолета вместимостью до 30 мест с началом серийного производства в 2022 году.