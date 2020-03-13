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Газпром намерен достроить газопровод в Костромской области в июне 2022 года

Бюджет проекта составляет 7,4 млрд рублей

КОСТРОМА, 13 марта. /ТАСС/. "Газпром" обещает достроить газопровод-отвод "Галич - Мантурово - Шарья" в Костромской области в июне 2022 года, заявил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов в пятницу на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с участниками Совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам и представителями общественности.

Густов отметил, что в 2018 году была принята дорожная карта об этапах реализации проекта, согласно которой в июне 2022 года газ должен дойти до конечной точки маршрута магистрали - газораспределительной станции (ГРС) "Шарья".

Бюджет проекта строительства этого отвода протяженностью 180 км и пропускной способностью 570 млн кубометров составляет 7,4 млрд рублей. На данный момент из 24 районов области газифицировано семь (газифицирована только западная часть региона), а этот газопровод приведет газ еще в 14.

"Газпром" подтвердил готовность реализовать проект. Мы в соответствии с дорожной картой будем контролировать, чтобы инвестиции были своевременно освоены "Газпромом" и регион своевременно получил газ", - заявил в свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак. В том числе, по словам министра, в 2020 году должно быть освоено 1,8 млрд рублей и газ должен дойти до ГРС "Парфеньево". В 2021 году - до ГРС "Нея" и ГРС "Мантурово" (этот этап предусматривает финансирование в размере 2,4 млрд рублей). И, наконец, в 2022 году будет освоено еще 800 млн рублей.

Премьер Мишустин и глава региона Сергей Ситников напомнили о сложной судьбе стройки. Так, Мишустин отметил, что "область вышла из программы газификации в 2013 году". "Начали строить в 2010 году. Потом еще раз в 2014 году", - сказал премьер, отметив, что администрация области выполняет свои обязательства в области газификации: за ее счет построены два межпоселковых газопровода.

Новак отметил, что на сегодня уровень газификации Костромской области по действующей методике Минэнерго составляет 55,4%. Потенциальный уровень газификации - 84,7%. Суммарный бюджет региональной программы газификации до 2023 года составляет 9,969 млрд рублей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичРоссияКостромская область
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