В Крыму завершат 29 проблемных строек после решения о повторном финансировании

ЕВПАТОРИЯ, 13 марта. /ТАСС/. Решение федеральных властей о повторном финансировании строек, приостановленных после хищения средств недобросовестными подрядчиками, позволит завершить 29 проблемных объектов в Крыму, сообщил в пятницу журналистам глава республики Сергей Аксенов.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в начале февраля поддержал Аксенова, который указал на необходимость решить вопрос с финансированием на завершение строительства объектов, средства по которым были похищены недобросовестными подрядчиками.

"Объекты, по которым возбуждены уголовные дела, можно будет повторно профинансировать. Механизм сам проговорили, 27 марта такое решение будет принято. Договорились, что эти авансы (похищенные средства) выводятся в отдельную строчку, соответственно, повторное финансирование выделяется с целью завершить строительство. Таких объектов сегодня 29 по Республике Крым, остановленных в связи с недобросовестностью подрядчика или заказчика, в этом суд и следствие разберутся", - сказал Аксенов.

Глава Крыма, в частности, рассчитывает, что при помощи нового механизма будет достроена набережная Евпатории, работы на которой были приостановлены после возбуждения уголовного дела. "Деньги будут в этом году выделены повторно. Экспертиза проверит, сколько необходимо на достройку окончательно. 27 марта будут приняты все управленческие решения с участием вице-премьера [Марата Хуснуллина]", - добавил Аксенов.

Основная часть строительных проектов в Крыму реализуется в рамках федеральной целевой программы по развитию полуострова. При этом Аксенов отмечал, что сроки исполнения программы были в ряде случаев сорваны, несмотря на тщательный контроль, хотя таких фактов было меньше, чем в предыдущие годы. К нарушениям привели длительное проведение конкурсных процедур, некачественная разработка проектной документации, недобросовестность подрядчиков, а также судебные разбирательства, связанные с расторжением контрактов. Из-за нарушений, допущенных при исполнении ФЦП, были возбуждены уголовные дела.