"Новатэк" не изменит сроки строительства "Арктик СПГ - 2" из-за волатильности на рынке

КОСТРОМА, 13 марта. /ТАСС/. "Новатэк" не меняет сроки строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2", несмотря на высокую волатильность на рынке. Об этом сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон.

"Арктик СПГ - 2" идет по плану, как мы называли сроки ввода", - сказал он.

Ранее Михельсон говорил, что влияние коронавируса на снижение цен на газ будет носить краткосрочный характер, который исчерпает себя через несколько месяцев. По его мнению, низкие цены стимулируют рост спроса.

"Арктик СПГ - 2" - второй завод "Новатэка" по производству сжиженного природного газа (СПГ). Запуск первой линии сжижения запланирован на 2023 года. До 2026 года должны быть введены в эксплуатацию еще две. В целом мощность завода составит около 19,8 млн т СПГ в год.

Дивидендная политика

Совет директоров "Новатэка" не позднее III квартала 2020 года обсудит пересмотр дивидендной политики компании, в результате чего может увеличить минимальную норму выплат от доли чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.

"Не позже третьего квартала. Очередной совет директоров, на котором будет рассматриваться этот вопрос", - сказал Михельсон.

Дивидендная политика "Новатэка" предусматривает выплату не менее 30% от консолидированной чистой прибыли по МСФО. Крупнейшими акционерами "Новатэка" являются Леонид Михельсон (24,76%) и Геннадий Тимченко (23,49%). Французской компании Total принадлежит 19,4%, "Газпрому" - 9,99%.

Акции "Новатэка" котируются на Московской бирже, глобальные депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже.

"Новатэк" занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе.