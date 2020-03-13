Rambler рекомендовал сотрудникам работать из дома из-за коронавируса

"В Rambler Group введены дополнительные меры предосторожности, связанные с распространением коронавируса. В группе компаний рекомендуют сотрудникам активов и подразделений, в которых возможна удаленная работа, перейти на дистанционный формат. Это касается всех сотрудников Rambler Group, в том числе мультимедийного сервиса Okko", - сообщили там.

Отмечается, что переход на дистанционную работу обсуждается непосредственно с руководителем конкретного актива или подразделения, при этом за это время будет выплачена заработная плата в 100% размере.

Ранее Rambler Group сообщила, что компания полностью операционно и технически готова к переходу на дистанционную работу, а также ввела меры по противодействию распространению коронавируса. Так, сотрудники офисов Rambler Group могут воспользоваться дезинфицирующими средствами для рук, спиртовыми салфетками и термометрами, в офисах установлены обезораживающие воздух рециркуляторы. Кроме того, компания стала чаще проводить влажную уборку и открыла горячую линию, на которой коллеги могут задать любой вопрос о коронавирусе. Сотрудникам рекомендовали не посещать те страны, где была выявлена высокая заболеваемость.

"Бизнес технически готов работать вне офиса и для нас важно, чтобы сотрудники чувствовали себя максимально защищенными. Мы переводим с понедельника все внешние встречи и собеседования в онлайн, запланированные мероприятия в офисе или те, в которых участвуете вы, - мы переносим в онлайн, пока ситуация не стабилизируется. При этом наши сервисы, например такие, как внутренний портал, почта и электронные формы заявок, позволяют без ущерба для работы выстроить все бизнес-процессы. На текущий момент мы рекомендуем части подразделений удаленный режим работы по согласованию с руководителем актива, - до того момента пока будут получены дальнейшие рекомендации", - прокомментировала ситуацию директор по персоналу и внутренним сервисам Rambler Group Анна Паршина.