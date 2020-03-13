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Минфин может представить новую редакцию Бюджетного кодекса в 2020 году

Планируется, что законопроект внесут в Госдуму не позднее 30 сентября

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минфин РФ планирует представить новую редакцию Бюджетного кодекса в текущем году, предполагается, что законопроект будет внесен в Госдуму не позднее 30 сентября 2020 года. Об этом говорится в итоговом докладе "Об основных результатах деятельности Минфина РФ в 2019 году и задачах органов финансовой системы РФ на 2020 год".

"НРБК (новая редакция Бюджетного кодекса РФ) включен в план заседаний правительства РФ на 25 июня 2020 года, при этом внесение его в Госдуму Федерального Собрания РФ в соответствии с планом законопроектной деятельности правительства РФ на 2020 год должно быть обеспечено не позднее 30 сентября 2020 года", - говорится в докладе.

Согласно докладу, за 22 года с момента вступления в силу Бюджетного кодекса РФ в него внесли многочисленные изменения. "Отсутствие кодификации, стабильности норм, не всегда оптимальное разделение бюджетных полномочий между органами власти обусловили необходимость разработки и принятия новой редакции Бюджетного кодекса РФ, работа над формированием которой началась в 2015 году", - сообщают в Минфине.

Отмечается, что на согласительных совещаниях в аппарате правительства РФ был урегулирован ряд разногласий между Минфином и отдельными федеральными органами исполнительной власти.

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