Белоусов: задачи ускорения роста экономики РФ никто не отменял

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. России придется жить в "новой устойчивой реальности" с ценой нефти в $35 за баррель, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он не исключил также, что нефтяные котировки поддержит достижение соглашения со странами ОПЕК.

"Я, откровенно говоря, думаю, что мы вошли в достаточно новую устойчивую реальность и нам какое-то длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около 35 долларов (за баррель - прим. ТАСС), плюс - минус. Возможен отскок вниз в силу целого ряда причин, ну и всегда остается вероятность того, что будет восстановлено соглашение (со странами ОПЕК - прим. ТАСС) в каком-то формате, и цены пойдут вверх", - сказал Белоусов.

Белоусов отметил, что не верит в длительность цены нефти на уровне 20 долларов за баррель. "Я не очень верю в длительность цен в районе 20 долларов за баррель по той простой причине, что это никому не нужно по большому счету: ни странам - производителям, ни странам - потребителям нефти", - добавил он.

Также первый вице-премьер подчеркнул, что задачи ускорения роста экономики РФ и запуска нового инвестцикла никто не отменял, несмотря на сложную ситуацию на рынках.

Угроза рецессии

Российской экономике не грозит рецессия в этом году, и при отсутствии дополнительных шоков она продолжит расти, заявил Белоусов.

Тем не менее, по его словам, запланированных темпов роста экономика страны не достигнет.

"Вы знаете, риски всегда существуют, но при сохранении статуса-кво, если у нас не будет дополнительных импульсов, я думаю, что рецессия нам не грозит. Возможно, мы не достигнем тех параметров роста, которые хотели бы видеть, но насколько я могу видеть предварительные оценки, мы останемся в положительных значениях", - сказал Белоусов.