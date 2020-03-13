Peugeot и Citroen отзывают в России в общей сложности более 4,2 тыс. автомобилей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Официальный представитель марок Peugeot и Citroen в России - "Пежо Ситроен Рус" - отзывает 2 тыс. 704 автомобиля марки Peugeot моделей Traveller и Expert, а также 1 тыс. 542 машины Citroen моделей Jumpy и Spacetourer. Как говорится в сообщении Росстандарта, под программу отзыва попадают автомобили, реализованные с ноября 2017 года по ноябрь 2019 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является крепление топливного насоса, который может со временем приводить к появлению запаха и течи топлива", - пояснили в ведомстве.

На автомобилях, подлежащих отзыву, будет произведена проверка, а при необходимости замена гайки крепления топливного насоса, уплотнения топливного насоса и топливного бака. Работы будут проводиться бесплатно для владельцев авто.