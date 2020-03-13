Новые трамваи в Евпатории начнут ходить в 2020 году

ЕВПАТОРИЯ, 13 марта. /ТАСС/. Новые узкоколейные трамваи производства "Уралвагонзавода" закупят и запустят на маршруты Евпатории уже в этом году, на это потребуется около 1 млрд рублей, сообщил в пятницу журналистам глава Крыма Сергей Аксенов, который участвовал в презентации нового трамвая.

"Такой трамвай стоит от 28 до 30 млн рублей, в районе 1 млрд рублей необходимо нам на обновление подвижного состава", - сказал Аксенов.

Генеральный директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов подтвердил, что предприятие готово в этом году поставить Крыму 27 трамваев.

В Крыму осталась только одна трамвайная линия - в Евпатории. В 2022 году запланирована ее реконструкция.