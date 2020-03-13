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Распространение коронавируса нового типа
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СМИ: Lufthansa изучает возможность приостановки полетов

По данным Handelsblatt, авиакомпания рассчитывает запросить у Германии финансовую поддержку

БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Крупнейшая германская и европейская авиакомпания Lufthansa рассчитывает запросить у государства финансовую поддержку в связи с трудностями, которые испытывает концерн из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

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По данным издания, глава Lufthansa Карстен Шпор примет участие во встрече представителей деловых кругов ФРГ с канцлером Ангелой Меркель и может на ней поднять данный вопрос. Встреча начнется в пятницу в Берлине в 18:00 (20:00 мск). Перед ней Меркель выступит с заявлением для прессы.

Как отмечает газета, подача запроса на получение финансовой помощи со стороны Lufthansa стала бы необычным шагом, поскольку в целом компания не испытывает проблем с капиталом, хотя ограничения полетов в США, Китай и другие страны из-за распространения коронавируса и нанесли серьезный удар по ее бизнесу. Однако неизвестно, как долго продлится кризис, а потому в Lufthansa полагают, что такие меры, как, например, введение неполного рабочего дня для бортпроводников и других категорий работников и дальнейшее сокращение количества рейсов скажутся на прибыли.

По данным Handelsblatt, сейчас руководство Lufthansa изучает возможные сценарии действий для снижения издержек, включая временную приостановку всех полетов. "Ситуация в настоящий момент развивается крайне динамично", - заявил источник газеты.

Теги
ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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