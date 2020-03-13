В ФАС допустили появление жалоб в связи с ростом цен на импортную технику

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Замглавы ФАС Андрей Тенишев считает возможным проявление жалоб в связи с ростом цен на импортную технику на фоне ослабления рубля, пока таких жалоб не было. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Антимонопольного форума Объединения корпоративных юристов (ОКЮР).

"Пока нет, но они [жалобы] могут быть, тут я согласен. На рынке, что в ситуации с коронавирусом, что в ситуации 2014 года с санкциями, контрсанкциями, что сейчас с падением курса рубля, возникает различного рода ажиотажный спрос, вслед за спросом растет предложение, растет цена", - сказал Тенишев, отвечая на вопрос о возможном росте цен на импортную технику в связи с ослаблением рубля.

Он отметил, что во многих случаях работают объективные экономические факторы, но некоторые участники рынка пользуются ситуацией и пытаются договориться с другими поставщиками поднять цены.

Ранее опрошенные ТАСС эксперты сообщили, что ослабление рубля на фоне падения стоимости нефти спровоцирует подорожание электроники в России на 10-20% и коррекция цен может начаться в ближайшее время.