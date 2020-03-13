"Якутия" переориентирует самолеты на внутренние рейсы после сокращения международных

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Якутия" после закрытия нескольких международных маршрутов из-за ограничения авиасообщения на фоне коронавируса планирует максимально переориентировать высвободившиеся самолеты на внутренний рынок. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор авиакомпании Владимир Горбунов.

Также авиакомпания использует паузу в международных полетах для того, чтобы провести тяжелые формы ремонта самолетов, так называемые C-Check. Они выполняются примерно раз в полтора - два года и занимают примерно две недели.

"Сейчас мы пытаемся максимально переориентировать эти самолеты на внутренний рынок. Также используем это время для выполнения C-Check. Мы используем эту ситуацию для технического обслуживания в низкий сезон и распределяем флот по техническим центрам, например флот наших SSJ 100 (сейчас три самолета стоят на C-check в Якутске и Жуковском), Boeing один за другим также проходят тяжелые формы обслуживания в Москве. Мы, конечно, оптимизируем маршрутную сеть, но используем ситуацию для подготовки флота к летнему сезону. Надеемся, что эта напасть в виде коронавируса скоро решится, поэтому к летнему сезону нам нужно подготовить все воздушные суда", - сказал он.

Согласно расписанию полетов на официальном сайте авиакомпании "Якутия" у авиаперевозчика были регулярные и чартерные рейсы в КНР и Республику Корея.

За последние полтора месяца на фоне распространения коронавируса были ограничены полеты в Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Испанию, Германию и Францию. Также авиакомпании сокращают рейсы на некоторых направлениях из-за снижения спроса или решения властей ряда стран закрыть въезд - так поступили, например, в Израиле, Чехии, Словакии и Молдавии.