Fortum может увеличить долю в Uniper без соответствующего разрешения ФАС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Финская Fortum в пятницу получила от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России уведомление об отсутствии необходимости получать разрешение для увеличения доли в германской Uniper. Об этом говорится в сообщении Fortum.

"Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) сегодня сообщила Fortum, что компании не требуется решение о слиянии для закрытия своих мажоритарных сделок с акциями Uniper SE. С этим заявлением ФАС были выполнены все нормативные условия, необходимые для закрытия сделок", - отмечается в сообщении.

Fortum в начале октября 2019 года сообщила о договоренности с Elliott и Knight Vinke о покупке их доли в Uniper в размере более 20,5%. В результате этой сделки доля финской компании в германском концерне превысит 70,5%.

Ранее сообщалось, что сделка Fortum-Uniper требует согласования, в том числе с ФАС России, так как обе компании владеют активами в России. Но из-за того, что среди активов Uniper в России есть водоканал, относящийся к естественным монополиям, российский закон не позволяет иностранной компании владеть более 50% компании со стратегическими объектами.

"Мы рады, что завершили последний этап регулирования и теперь можем двигаться дальше, закрывать сделку. Бизнес Fortum и Uniper дополняют друг друга, мы разделяем взгляды на развитие энергетического сектора. Это обеспечивает отличную отправную точку для глубокого сотрудничества", - приводятся в сообщении слова главы Fortum Пекки Лундмарка.