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Распространение коронавируса нового типа

Российский интернет-форум перенесли на сентябрь

Форум был запланирован на 15-17 апреля

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Организационный комитет Российского интернет-форума (РИФ+КИБ 2020) принял решение о переносе сроков проведения с апреля на сентябрь из-за коронавируса, сообщается на сайте мероприятия.

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Изначально форум был запланирован на 15-17 апреля в подмосковном пансионате "Лесные дали", однако в связи с динамикой распространения коронавируса и соответствующими рекомендациями российских властей организаторы решили перенести офлайн-часть мероприятия на сентябрь.

"Несмотря на это, 15 апреля 2020 года состоится онлайн-старт РИФа - в формате, который позволит всем желающим принять дистанционное участие в традиционной открывающей аналитической панели форума "Рунет сегодня". Такой формат станет регулярным - онлайн-секции, предваряющие сентябрьский РИФ+КИБ, будут проходить на постоянной основе, под названием "РИФ.Онлайн", - отмечается в сообщении.

Оргкомитет также планирует предусмотреть возможность физического посещения площадки, на которой будут происходить записи онлайн-секций, участниками, зарегистрированными на форум. В ближайшее время организаторы представят концепцию проекта "РИФ.Онлайн", включая их спикеров и темы онлайн-секций, их расписание и условия участия. О точных датах проведения форума объявят дополнительно позже.

По оценке организаторов, РИФ+КИБ в этом году должны посетить более 7 500 человек, среди них более 500 докладчиков, тысячи интернет-специалистов и представителей смежных отраслей, около 200 представителей СМИ. Конференционная программа РИФ+КИБ включает все важные для интернет-отрасли темы.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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