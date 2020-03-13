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Власти КБР направят в три раза больше средств на реализацию нацпроекта по экспорту

В 2020 году финансирование проекта "Международная кооперация и экспорт" в Кабардино-Балкарии составит порядка 350 млн рублей

НАЛЬЧИК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) направят в 2020 году около 350 млн рублей на реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт" - в три раза больше, чем годом ранее. Об этом ТАСС в пятницу сообщила руководитель департамента маркетинга региона и внешних связей Минэкономразвития КБР Севиль Богацкая.

"Общий объем финансовых средств, запланированных на реализацию в КБР национальных проектов в 2020 году, сохранился на уровне прошлого года и составит более 5,7 млрд рублей. По национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" по сравнению с прошлым годом у нас кратный рост, финансирование в 2020 году составит 345,56 млн рублей (в 2019 году было выделено 112,5 млн рублей)", - сказала Богацкая.

В 2019 году республика поддерживала торговые отношения на региональном уровне с 57 странами, операции по экспорту осуществлялись с 31 страной. Крупнейшими партнерами КБР по экспорту стали Армения, Казахстан, Туркмения, Украина, Узбекистан, Киргизия и Азербайджан. В основе экспорта КБР лежат продовольственные товары и сырье, составляющие 61,2% в общем объеме экспортируемых товаров. В экспорте продовольственных товаров и сырья преобладают поставки таких товаров, как злаки, алкогольные, безалкогольных напитки, кондитерские изделия и минеральная вода. По итогам 2019 года рост экспорта продукции АПК в страны СНГ составил почти 28% к уровню 2019 года.

Кроме того, региональные власти помогают бизнесменам участвовать в крупнейших международных и межрегиональных форумах. "Предприниматели Кабардино-Балкарии при поддержке нашего Центра поддержки экспорта представили свою продукцию на престижных выставках, которые прошли в Иране, ОАЭ, Китае, Армении, Азербайджане, Казахстане, Москве и Казани. В результате объем поддержанного экспорта за 2019 год составил $1,66 млн при плановом показателе $0,9 млн, 11 субъектов МСП (при плане - девять) заключили 13 экспортных контрактов", - уточнила собеседница агентства.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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