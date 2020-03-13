Власти Карелии направят не менее 150 млн рублей на проектирование коммуникаций для жилья

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Карелии согласовали возможность направить от 150 до 200 млн рублей из индивидуальной программы социально-экономического развития республики на проектирование инженерных коммуникаций к строящимся жилым домам. Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил выделить по 5 млрд рублей до 2024 года 10 регионам с проблемной экономикой, а также разработать индивидуальные планы развития совместно с кураторами каждой из территорий. Карелия входит в число проблемных регионов.

"Я могу уже точно сказать, это уже согласовано на федеральном уровне, в эти 5 млрд рублей будет включена сумма, которая будет выделяться на проектирование [инфраструктуры для развития жилищного строительства]. Мы предполагаем, что порядка 150-200 млн рублей может быть выделено <…>. Есть программа Минстроя, по которой финансируется инфраструктура в местах, где развивается жилищное строительство. Например, строительство дорог, подведение ЛЭП, систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения", - сказал Ермолаев, уточнив, что поддержку смогут получить компании, возводящие дома в ряде микрорайонов Петрозаводска.

Проект программы развития региона сейчас находится на утверждении в аппарате правительства РФ, однако часть ее пунктов уже согласованы республиканскими властями. По предварительным данным, проект включит в себя 40 мер, по двум направлениям. Одно из них - экономическое, второе - и блок инициатив, направленный на формирование среды для жизни людей, речь идет в том числе о поддержке жилищного строительства в республике. В экономический блок должны войти действия для улучшения инвестиционного климата, транспортной доступности, поддержки бизнеса, в том числе федеральные власти готовы выделить средства на уже существующие в регионе меры поддержки.

"В республике ведется субсидирование затрат инвесторов по уплате процентов по кредитам, на приобретение техники, на строительство, реконструкцию, приобретение зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства. То, что я сейчас перечислил, - это меры поддержки из нашего регионального закона, которые хорошо себя зарекомендовали в последние два годы. Этот опыт был высоко оценен и министерством экономического развития Российской Федерации. На прямой связи с министром [экономического развития РФ Максимом] Решетниковым было поддержано и даже одобрено предложение Карелии, чтобы на эти меры поддержки в том числе выделять средства и из федерального бюджета в рамках этой индивидуальной программы", - отметил Ермолаев.

О программе

Индивидуальная программа также устанавливает показатели, которых необходимо достичь к 2024 году. Среднедушевой доход населения должен составлять 32,2 тыс. рублей (в 2019 году этот показатель зафиксирован на уровне 30,7 тыс. рублей), доля населения с доходом ниже величины прожиточного минимума должна уменьшиться до 14,9% c 15,2%. в 2019 году, показать снижение должен и уровень безработицы. По словам министра экономического развития Карелии, в программу планируется включить развитие промышленных площадок, в том числе строительство на их территории производственных цехов, и создание концепции развития Беломорско-Балтийского канала. По итогам действия программы к 2024 году в республике должны появиться более 2 тыс. новых рабочих мест, а также планируется привлечь около 20 млрд внебюджетных средств.