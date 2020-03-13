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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

"Россия" с 1 апреля переводит рейсы в Шереметьево

Во Внуково останется только рейс авиакомпании из Москвы в Санкт-Петербург

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" с 1 апреля переведет все собственные рейсы (то есть выполняемые под коммерческим кодом FV) из Внуково в Шереметьево. Об этом говорится в сообщении компании. Ранее "Россия" перевела в Шереметьево часть рейсов, которые выполняются под коммерческим кодом SU.

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"В рамках повышения эффективности использования флота и обеспечения комфорта пассажиров авиакомпания "Россия" с 00:01 (по московскому времени) 1 апреля переводит все рейсы, выполняемые совместно с крупнейшим туроператором "Библио-Глобус" (с нумерацией FV 5501-5949), в терминал D Международного аэропорта Шереметьево", - отмечается в сообщении.

Как уточнил ТАСС представитель авиакомпании "Россия", во Внуково останется только рейс из Москвы в Санкт-Петербург.

За последние полтора месяца на фоне распространения коронавируса были ограничены полеты в Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Испанию, Германию и Францию. Также авиакомпании сокращают рейсы на некоторых направлениях из-за снижения спроса или решения властей ряда стран закрыть въезд - так поступили, например, в Израиле, Чехии, Словакии и Молдавии. В частности, "Россия" закрыла рейсы из Шереметьево и Пулково во Францию (в Ниццу) и из Пулково в Германию (в Дюссельдорф и Гамбург).

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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